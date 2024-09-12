Yarından Sonra Gelecek İlk Zam Belli Oldu: Yüzde 25 Zam Yapıldı

Son yılların en yüksek enflasyon seviyelerinin görüldüğü Türkiye'de fiyatlar, her geçen gün zamlanmaya devam ediyor.



Yaz boyunca süren zam dalgası eylül ayında da hızla artış gösterirken, en yüksek zam oranlarının görüldüğü sektör gıda ürünleri oldu. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 100'ün üzerinde artış yaşanan gıda fiyatları nedeniyle milyonlarca dar gelirli vatandaş çaresiz kalırken, sektörden gelen son bilgilere göre birçok ürünün fiyatına bu hafta itibarıyla yeni zamlar yapılacak.



19 litrelik damacanalarda satılan suların fiyatlarındaki artışların ardından, marketlerde bulunan 5 litrelik su fiyatlarında da peş peşe değişikliğe gidildi. Son olarak Türkiye'nin en çok tercih edilen markalarından Erikli, 5 litrelik su fiyatını 50 liraya çıkardı.



YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK



Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, market raflarında bulunan ve çok sevilen bir ürüne ise yarından itibaren yüzde 25 zam yapılacağını duyurdu.