Yarından Sonra Gelecek İlk Zam Belli Oldu: Yüzde 25 Zam Yapıldı

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon nedeniyle çok sayıda şirket, ürün ve hizmet bedellerine peş peşe zam yapmaya devam ediyor. Enflasyon nedeniyle en yüksek artışın görüldüğü gıda sektörüne ilişkin konuşan sektör kaynakları, yarından itibaren marketlerde çok tüketilen bir ürünün fiyatının yüzde 25'in üzerinde artış göstereceğini açıkladı.

Yarından Sonra Gelecek İlk Zam Belli Oldu: Yüzde 25 Zam Yapıldı - Resim: 1

Son yılların en yüksek enflasyon seviyelerinin görüldüğü Türkiye'de fiyatlar, her geçen gün zamlanmaya devam ediyor.

Yaz boyunca süren zam dalgası eylül ayında da hızla artış gösterirken, en yüksek zam oranlarının görüldüğü sektör gıda ürünleri oldu. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 100'ün üzerinde artış yaşanan gıda fiyatları nedeniyle milyonlarca dar gelirli vatandaş çaresiz kalırken, sektörden gelen son bilgilere göre birçok ürünün fiyatına bu hafta itibarıyla yeni zamlar yapılacak.

19 litrelik damacanalarda satılan suların fiyatlarındaki artışların ardından, marketlerde bulunan 5 litrelik su fiyatlarında da peş peşe değişikliğe gidildi. Son olarak Türkiye'nin en çok tercih edilen markalarından Erikli, 5 litrelik su fiyatını 50 liraya çıkardı.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, market raflarında bulunan ve çok sevilen bir ürüne ise yarından itibaren yüzde 25 zam yapılacağını duyurdu.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Ev Alıp Ev Satacaklar Dikkat: Tapuda Sistem Sil Baştan Değişiyor Ev Alıp Ev Satacaklar Dikkat: Tapuda Sistem Sil Baştan Değişiyor
Merkez Bankası Resmen Açıkladı: İşte Ocak Ayında Emekli ve Memura Yapılacak Zam Merkez Bankası Resmen Açıkladı: İşte Ocak Ayında Emekli ve Memura Yapılacak Zam
7 Bin TL’yi Aşan Ödemelerde Kart Zorunluluğu Devreye Girdi: Uymayanlara Rekor Ceza Geliyor 7 Bin TL’yi Aşan Ödemelerde Kart Zorunluluğu Devreye Girdi: Uymayanlara Rekor Ceza Geliyor
Atilla Yeşilada: Büyük Düşüş Olacak! Atilla Yeşilada: Büyük Düşüş Olacak!
280 Bin TL'ye Sıfır Otomobil: Resmen Satışa Sunuldu 280 Bin TL'ye Sıfır Otomobil: Resmen Satışa Sunuldu
Türkiye'nin 81 İlinde Geçerli Olacak! Altın Satışında Yeni Yasak Kararı Türkiye'nin 81 İlinde Geçerli Olacak! Altın Satışında Yeni Yasak Kararı
Gram Altın Roket Gibi Fırlayacak: Kuyumcular 5 Bin Lira Olacağı Tarihi Verdi Gram Altın Roket Gibi Fırlayacak: Kuyumcular 5 Bin Lira Olacağı Tarihi Verdi
Bakanlık Resmen Açıkladı: Bu Alışverişlerin Tamamında Nakit Para Kullanmak Yasaklanacak! 7 Bin TL Üzeri Alışverişlerde Kullanılamayacak
Morgan Stanley: Dövizde Sert Düşüş Yaşanacak Morgan Stanley: Dövizde Sert Düşüş Yaşanacak
Milyonlarca Çalışan İçin Yeni Rakam Belli Oldu: Asgari Ücrete 30 Bin Lira Formülü Milyonlarca Çalışan İçin Yeni Rakam Belli Oldu: Asgari Ücrete 30 Bin Lira Formülü
Ünlü Kahve Zinciri İflas Etti: Tüm Şubeleri Kapatılacak Ünlü Kahve Zinciri İflas Etti: Tüm Şubeleri Kapatılacak
TOKİ'den Uygun Fiyata Kaçırılmayacak Fırsat: İstanbul ve Ankara'da Binlerce Konut ve İş Yerini Satışa Çıkardı TOKİ'den Uygun Fiyata Kaçırılmayacak Fırsat: Binlerce Konut ve İş Yerini Satışa Çıkardı