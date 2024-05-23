Metroda intihar girişimi: Mecidiyeköy istasyonu kapatıldı

İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcu intihar girişiminde bulundu. Metro İstanbul, intihar girişimi sonrası istasyonun işletmeye kapatıldığı bilgisini paylaştı.

Metroda intihar girişimi: Mecidiyeköy istasyonu kapatıldı

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcu intihar girişiminde bulundu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, intihar girişimi sonrasında Mecidiyeköy-Şişli istasyonunun işletmeye kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Metro seferlerinin ise Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapıldığı, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri gerçekleştiği belirtildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır."

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