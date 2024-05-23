Kırmızı bültenle aranan 2 IŞİD şüphelisi yakalandı

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü IŞİD'in üst düzey komutanı ile askeri Kırşehir'de yakalandı.

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Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü IŞİD'in Irak uyruklu üst düzey komutanı ile askeri Kırşehir'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Interpol tarafından "terörizm" suçundan kırmızı bültenle aranan, IŞİD içerisinde sözde üst düzey komutan olarak görev yapan Irak uyruklu H.M.S.K ile sözde asker S.A.İ.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, çatışma bölgelerinde Irak güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemlere katıldığı öne sürüldü.

Kaynak: AA

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