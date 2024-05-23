1 Mayıs intikamı: Gözaltına alınan 27 kişinin tamamı tutuklandı

Üçüncü dalga 1 Mayıs baskınlarında gözaltına alınan 27 kişinin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi.

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1 Mayıs intikamı: Gözaltına alınan 27 kişinin tamamı tutuklandı

AKP hükümeti, İstanbul'da 1 Mayıs İşçi Bayramı Taksim'de kutlanmasın diye valilik ve polis aracılığı ile pek çok yasağı uygulamaya koymuştu.

Yasağa karşı Saraçhane başta olmak üzere, çeşitli alanlardan Taksim’i zorlayan kişiler, 1 Mayıs’ın ardından bugüne kadar geçen süreçte ev baskınları ile gözaltında alınmış, birçok kişi tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz gün üçüncü dalga 1 Mayıs ev baskınlarında, hakkında gözaltı kararı bulunan 39 kişiden 27'si gözaltına alınmıştı.

21 Mayıs sabahı yapılan baskınları ile gözaltına alınan 27 kişi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Tutuklamaya sevk edilen 27 kişinin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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1 Mayıs Taksim
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