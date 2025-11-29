Metro Seferlerine 'Papa' Ayarı: Bazı İstasyonlar Ulaşıma Kapatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Papa 14. Leo, dün İznik'te düzenlenen tarihi ayinin ardından bugün İstanbul turuna kaldığı yerden devam ediyor.

Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden Papa 14. Leo'nun ziyaretleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken Metro İstanbul'da da bazı istasyonlar kapatılacak.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 11.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızın Ayvansaray, Balat, Fener ve Cibali istasyonları işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir."

