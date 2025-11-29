CANLI | Dünya Yakından Takip Ediyor... Papa 14. Leo Sultanahmet'i Ziyaret Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, İznik'te 1. İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen ayine katıldıktan sonra İstanbul'a geri döndü.

İLK DURAK SULTANAHMET CAMİİ

Papa, İstanbul'daki üçüncü gününde piskoposlarla özel bir görüşme gerçekleştirecek. Cumartesi sabahının il durağı Sultanahmet Camii. Ardından Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne gidecek. Kilisenin ve Hristiyan cemaatlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

BARTHOLOMEOS İLE GÖRÜŞME

Papa'nın sonraki durağı ise Fener Rum Patrikhanesi. Papa Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek. İki din adamı ortak bildiriye imza atacak. Papa Leo aynı gün binlerce kişinin katılacağı Volkswagen Arena'daki ayini yönetecek.

İşte dakika dakika tüm detaylar...

09:05 PAPA SULTANAHMET CAMİİ'NDE

znik'teki ayinin ardından akşam saatlerinde yeniden İstanbul'a gelen Papa 14. Leo sabah saatlerinde Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti. Burada, Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel ile heyeti tarafından karşılanan Papa, ziyaretine başladı. Ziyaret nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

