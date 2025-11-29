Başakşehir’de 30 Öğrenci Hastanelik Oldu! Kantinci Çift Gözaltına Alındı

Başakşehir’de bir ortaokulda kantinden yiyecek alan öğrenciler zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası kantini işleten karı koca gözaltına alındı, kantin geçici olarak kapatıldı.

Başakşehir’de bulunan bir ortaokulda öğrenciler, kantinden satın aldıkları yiyecek ve içecekleri tükettikten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başladı. Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi bölgeye sevk edildi. İlk müdahalesi okulda yapılan yaklaşık 30 öğrenci, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

KANTİN GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, okul kantinini işleten karı koca gözaltına alındı. Kantinin faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulduğu öğrenildi. Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

VELİLER TEPKİLİ

Olayın ardından hastaneye koşan veliler ise yaşananlara tepki gösterdi.

Veli Doğan Başak, “Zehirlenme vakası saat 15.00 gibi başlamış. Bize bilgi saat 18.00’de verildi. Çocukların çoğu kantinden aldıkları yiyecekler sonrası rahatsızlandı. Farklı gıdalar tüketmişler. Şimdi yeni yeni toparlanıyorlar” diyerek bilgi verilmesindeki gecikmeye dikkat çekti.

Bir başka veli Oğuz Ateş ise çocukların çiğ köfte, döner ve köfte gibi ürünler yediğini belirterek, “15.00-15.30 gibi hastaneye geldik. Doktor ilgilendi, testler yapıldı. Ardından başka çocuklar da gelmeye başladı. Kaymakam da geldi ve takipte olduklarını söyledi. Biz de sürecin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri ve ilgili kurumlar gıda numuneleri üzerinde inceleme başlattı. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

