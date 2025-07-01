Metro İstanbul Duyurdu! Bu İstasyonlar Kapalı Olacak

İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı. Seferler bu istasyonları pas geçecek.

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Metro İstanbul Duyurdu! Bu İstasyonlar Kapalı Olacak
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Beyoğlu Kaymakamlığı'nın eylem yasağının ardından bir karar da İstanbul Valiliği'nden geldi. Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar kapsamında M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak kapatıldı.

Bu istasyonlarda metro ve füniküler seferleri durdurulurken, araçlar Taksim ve Şişhane duraklarında durmadan yoluna devam edecek.

Metro İstanbul açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."

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Kaynak: Haber Merkezi

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