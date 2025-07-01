Toprağa Gömülmüş Halde Bulunmuştu, Dilara’nın Katili Korkunç Cinayeti İtiraf Etti! Her Detayı Kan Dondurdu
Elazığ’da Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde bulunan 25 yaşındaki Dilara Günana'nın cinayetine ilişkin kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklu V.K. genç kadını başından tek kurşunla vurarak öldürdüğünü ve cesedi battaniyeye sararak eşekle taşıyıp gömdüğünü itiraf etti.
Elazığ'da 4 Mayıs 2024'te kaybolan ve 8 gün sonra merkeze bağlı Sedeftepe köyünde gömülü halde bulunan 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana'nın cinayetine ilişkin davada ilk duruşma görüldü.
Tutuklu şüpheli V.K., Dilara Günana ile 6 ay önce tanıştıklarını ve aralarında duygusal bir ilişki olduğunu söyledi.
GÖMÜP ÜZERİNE KİREÇ DÖKMÜŞ
Günana'nın konuşmalarını gururuna yedirmediğini iddia eden V.K., cinayeti itiraf etti. V.K., Günana'yı başından tek kurşunla vurarak öldürdüğünü, inşaat halindeki evlerinden kürek alarak cesedi ilk olarak taş altına sakladığını, ardından battaniyeye sararak eşekle yaklaşık bir saat yol giderek Sedeftepe köyü Armutluk mevkiine daha önce defineciler tarafından kazılmış 3 metrelik bir çukura gömdüğünü, cesedin üzerine kireç döktüğünü anlattı.
AİLESİNDEN GİZLİ SİLAH ALMIŞ
V.K., yaklaşık 6 ay önce ailesinden gizli bir silah aldığını ve cinayette kullandığı silahtan aile bireylerinden kimsenin haberi olmadığını belirtti. Öte yandan mahkeme duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için 29 Eylül'e erteledi.
Kaynak: İHA