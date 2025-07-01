Roma’da Bir İlk! İş ve Sanat Camiası Sanatçı Ahmet Güneştekin’in Sergisine Akın Etti

Sanatçı Ahmet Güneştekin’in "Yoktunuz" isimli son kişisel sergisi İtalya'nın başkenti Roma'da açıldı. Sergiye İtalyan iş ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.

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Sanatçı Ahmet Güneştekin’in küratörlüğünü Sergio Risaliti ile Paola Marina'nın, sanat yönetmenliğini ise Angelo Bucarelli'nin üstlendiği "Yoktunuz" isimli sergisi, Roma Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi'nde açıldı.

Dün akşam düzenlenen törenle açılışı yapılan sergiye İtalyan iş ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı. Davetliler arasında Murat Ülker, Nezih Barut, Hamdi Akın, Fahrettin Ertik, Cem Hakko, Ali Sabancı, Fettah Tamince, Mehmet Tütüncü ile Agah Uğur da yer aldı.

Roma’da Bir İlk! İş ve Sanat Camiası Sanatçı Ahmet Güneştekin’in Sergisine Akın Etti - Resim : 1

'TARİHİMİZ AÇISINDAN BİR İLK'

Ahmet Güneştekin şunları söyledi: Sanırım Türkiye'den ilk defa bir sanatçı burada sergisi oluyor. Bu da bizim sanat tarihimiz açısından bir ilk ve oldukça önemli. Umarım bundan sonra tabii ki bu değişecektir. Ve sanatçılarımız artık bu tarz uluslararası müzelerde sergileri olacaktır.

Roma’da Bir İlk! İş ve Sanat Camiası Sanatçı Ahmet Güneştekin’in Sergisine Akın Etti - Resim : 2

'HAZIRLIK SÜRECİ 2 AY SÜRDÜ'

Serginin hazırlık sürecinin 2 ay sürdüğünü ve 18 önemli eser bulunduğunu belirten Güneştekin, eserlerin 3 tırla taşındığı, enstalasyonlar ve heykeller olduğunu söyledi.

'3 AY SÜRECEK'

İtalyan heykeltraş Antonio Canova'nın eseri "Herkül ve Likya" heykelinin, Canova Salonu'nun sergisi için tahsis edildiğini dile getiren Güneştekin, "Bu salon ilk defa kendi kişisel tarihinde de bir solo sergiye açılmış oldu. Bu açıdan da Türkiye için gurur verici bir durum. Daha önce hep koleksiyonlar bu salonda sergilenmiş. İlk defa solo sergiye açıldı. Açık alanda bulunan heykelimle birlikte 5 farklı alanda bir sergileme alanı bulduk. Bu açıdan da 3 ay sürecek olan bu sergi sanat dünyasının oldukça ilgisini çekecektir” dedi.

Kaynak: AA

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