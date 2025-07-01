Motokurye Samet'in Katilinden Cezaevinde Skandal Poz: 'Bu Cezalar Bize Koymaz' Dedi, Tepki Yağdı

Bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi motokurye Samet Özgül'ün katili Halil İbrahim Demirci'nin cezaevinden çekilen ve "Bu cezalar bize koymaz. Allah’ın aslanı, maşallah" notuyla paylaşılan fotoğrafı infial yarattı.

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Motokurye Samet'in Katilinden Cezaevinde Skandal Poz: 'Bu Cezalar Bize Koymaz' Dedi, Tepki Yağdı
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Ankara'da 5 Kasım 2022'de bir trafik tartışmasında bıçaklanarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi motokurye Samet Özgül cinayetinde, infial yaratan yeni bir gelişme yaşandı. Abisini kaybeden Berna Özgül, sosyal medyada katil Halil İbrahim Demirci'nin cezaevinde çekilmiş, "Bu cezalar bize koymaz. Allah'ın aslanı, maşallah" notuyla paylaşılan fotoğrafına isyan etti. Aile, can güvenliklerinden endişe ettiklerini belirtti.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Samet Özgül'ü bıçaklayarak öldüren Halil İbrahim Demirci'ye müebbet hapis cezası vermişti. Özgül'ün kullandığı motosikletin önüne arabasını kıran Halil İbrahim Demirci'nin babası Mustafa Demirci ve Mustafa Demirci'nin arkadaşı Bülent Açıkgöz ise "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Motokurye Samet'in Katilinden Cezaevinde Skandal Poz: 'Bu Cezalar Bize Koymaz' Dedi, Tepki Yağdı - Resim : 1

SKANDAL FOTOĞRAF

Katil Halil İbrahim Demirci'nin yakınları tarafından sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, kamuoyunda büyük tepki topladı. Fotoğrafta, cinayet sanığı Halil İbrahim Demirci'nin cezaevinde pazusunu gösterirken gülümsediği ve fotoğrafın altına "Bu cezalar bize koymaz. Allah’ın aslanı, maşallah" notunun yazıldığı görüldü.

Motokurye Samet'in Katilinden Cezaevinde Skandal Poz: 'Bu Cezalar Bize Koymaz' Dedi, Tepki Yağdı - Resim : 2

'ADALET DEDİKLERİ BU MU?'

Bu skandal paylaşıma tepki, Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül'den geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda, aile olarak can güvenliklerinin bulunmadığını vurgulayan Berna Özgül, şu ifadeleri kullandı:

"Motokurye Samet Özgül, benim abim. Hayat doluydu. 28 yaşındaydı. Gazi Üniversitesi öğrencisiydi. Birilerine zarar gelmesin diye trafikte uyardı… Ve sadece 10 saniye içinde 3 kişi tarafından boğazından bıçaklanarak canice katledildi. Ardından, katil cezaevinden poz verdi: 'Bu cezalar bize koymaz. Allah’ın aslanı, maşallah.' Biz her gün Samet’in yokluğuna uyanırken, onlar cezaevinde bile pişmanlık değil, gurur taşıyor yüzlerinde. Bize ‘adalet’ dedikleri bu mu? Gülümseyen katiller, ağlayan aileler mi?"

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Kaynak: Haber Merkezi

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