Sosyal Medya Fenomeni Filistin İçin Topladığı Yardımları Lüks Harcamalara Saçtı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya’nın Düsseldorf kentinde yaşayan ve sosyal medyada “Abdelhamid” ismiyle tanınan 34 yaşındaki Dehran A., Filistinlilere yardım vaadiyle topladığı 500 bin euroyu lüks harcamalara harcadığı iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı. Instagram ve TikTok’ta yüzbinlerce takipçisi olan Abdelhamid’in, bağış kampanyalarıyla topladığı paraları kişisel lüksüne harcadığı ve hatta gösteriş için hacca gittiği ortaya çıktı.

LÜKS YAŞAM VE DOLANDIRICILIK İDDİALARI

Düsseldorf polisi, 2021-2024 yılları arasında Abdelhamid’in yardım dolandırıcılığı yaptığını ve devletten haksız yere sosyal yardım aldığını tespit etti. Polis, Abdelhamid’in evinde yaptığı aramada lüks bir AMG Mercedes, BMW, Rolex saatler ve pahalı çantalar ele geçirdi. Selefi gruplara yakınlığıyla da bilinen fenomenin, dini inançları sömürerek zengin bir yaşam sürdürdüğü belirlendi.

MAHKEMEDE İTİRAF

Mahkemede suçunu itiraf eden Abdelhamid, daha az ceza almak için tüm eylemlerini tek başına gerçekleştirdiğini iddia etti. Topladığı paraları lüks mallara yatırdığını kabul eden fenomenin, hac ziyareti sırasında çektiği gösterişli pozlar da mahkemede delil olarak sunuldu. Abdelhamid’in lüks mallarına el konulurken, bu malların devlete devredileceği açıklandı. Fenomen, yardım dolandırıcılığının yanı sıra sosyal yardım sahtekarlığı suçlamasıyla da ayrı bir davada yargılanacak.

EŞINE TECİLLİ CEZA

Abdelhamid’in Makedonyalı eşi Gjulten I. (33) de dolandırıcılık davasında yargılanıyor. Polise yardımcı olduğu için Gjulten I.’nın 3 yıl tecilli hapis cezası alması bekleniyor. Abdelhamid’in davası ise devam ediyor.

Kaynak: Sözcü