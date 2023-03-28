Metin Akpınar: Türkiye'de demokrasi yok

Güldürü sanatının Türkiye'deki en önemli isimlerinden olan oyuncu Metin Akpınar, Kafa TV'nin YouTube kanalında yayınlanan Uzun Lafın Kısası programında Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı.

Demokrasinin tanımının yıllar içinde değiştiğine dikkat çeken Akpınar, demokrasiyi ancak eğitim ile sağlayabileceğini söyledi. "Bilgiyi ve ilkelliği yenme becerisi kazanmadıkça demokrasiye ulaşmak mümkün değil" diyen Akpınar, "İlkel birinin demokrat olması, olası değil" yorumunu yaptı.

"SON TARİFTE BURAYA KADAR VARDIK"

"Demokrasi ilk tarif edildiği gibi değil. Bize demokrasiyi eşitlik olarak anlattılar, insanlar eşittir. Öyle olmadığını gördük. Ondan sonra dediler ki, tam eşitlik değil ama çoğunluğun karşısında azınlığın haklarının korunduğu bir rejimdir. Sonra baktık o da işlemiyor, çoğunluk eziyor ötekini. O zaman dediler ki; demokrasi öyle bir şeydir ki insanlar patolojileri yoksa, özgür iradeleriyle geleceklerini tayin ettikleri kural ve kuramları içeren rejim demokrasidir. Son tarifte buraya kadar vardık.

"İLKEL BİRİNİN DEMOKRAT OLMASI OLASI DEĞİL"

O yüzden bu evreler kolay geçmedi. Demokratlığa inanmazsan savaşa varan sonuçlar çıkıyor. Savaş esasında galiba olmayan bir kavgadır. Bu da insanın kendi içinde var. Biz demokrat olarak yaratılmamışız. Demokrasiyi ancak eğitimle sağlıyoruz. Bilgiyi ve ilkelliği yenme becerisi kazanmadıkça demokrasiye ulaşmak mümkün değil. İlkel birinin demokrat olması, olası değil.

"DEMOKRASİ FALAN YOK TÜRKİYE'DE"

Türkiye'de cici demokrasi var. Demokrasi falan yok Türkiye'de. Hele son zamanda ılımlı demokrasiyle eksik demokrasi arasında bir sistemle yönetiliyoruz biz. Bu gerçekten 'ucube' diyorlar ya, öyle tanımlamak mümkün. Çok geçerli ve birbiriyle bağdaşan bir şey yok. Milliyetçi, mukaddesatçı, liberal, demokrat, cumhuriyetçi olur mu abi? Türkiye'de demokrasi kültürü olacak. Apartman yönetimine bak, demokrat olmadığımızı anlarsın.

"TÜRKİYE'DE NE KÖTÜ GİDİYOR DERSEN, EĞİTİM DERİM"

Demokrasi bir eğitim meselesidir. Eğitim sadece okulla olmaz, her şeyle olur. Demokrasi kültürüne varmak için eğitimimizin daha sağlıklı ve iyi olması lazım. Türkiye'de ne kötü gidiyor dersen eğitim derim."