Cemil Kılıç'a saldıranlar şahıslar serbest bırakıldı

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç kendisine saldıran 3 kişinin savcılıkça serbest bırakıldığını duyurarak 'Şaşırdık mı?' diye sordu.

Son Güncelleme:
Cemil Kılıç'a saldıranlar şahıslar serbest bırakıldı

Evinin önünde tekbir getiren eli sopalı bir grubun saldırısına uğrayan ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç saldırganların savcılık tarafından serbest bırakıldığını duyurdu.

Kılıç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Savcılık saldırganları salıverdi. Şaşırdık mı?" ifadelerini kullandı.

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a sopalı saldırıİlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a sopalı saldırıGüncel

NE OLMUŞTU?

Önceki gün evinin önünde saldırıya uğrayan Cemil Kılıç "Az önce evimin önünde saldırıya uğradım. Kendimi eve zor attım. Ellerinde sopalarla Allahu Ekber deyip saldırdılar. Evimin önünde bekliyorlar. Adeta Madımak gibi..." ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Valiliği'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin E.D., Y.G. ve R.B. olduğu tespit edilmiştir. R.B., 26 Mart'ta yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Y.G. ve E.D. ise bugün yakalanarak gözaltına alınmış, tahkikat işlemleri devam  etmektedir" denilmişti.

Son Güncelleme:
Tuvalet tıkanıklığı sorununu birkaç dakikada bu yöntemle çözün! Tuvalet tıkanıklığı sorununu birkaç dakikada bu yöntemle çözün!
Kılıçdaroğlu'nun kampanyasında kullandığı şarkının hikayesi Kılıçdaroğlu'nun kampanyasında kullandığı şarkının hikayesi
Eşlerine sadık olamayan burçlar! Gözünüzü onlara karşı dört açın Eşlerine sadık olamayan burçlar! Gözünüzü onlara karşı dört açın
Prof. Dr. Naci Görür, hükümete seslendi: İstanbul'daki 'riskli binalar' için uyararak önerilerini sıraladı İstanbul'daki 'riskli binalar' için uyararak önerilerini sıraladı
ÇOK OKUNANLAR
İnce, sanatçılardan özür diledi: Ne derlerse desinler, başımızın üzerinde yerleri vardır İnce, sanatçılardan özür diledi: Ne derlerse desinler, başımızın üzerinde yerleri vardır
Metin Akpınar: Türkiye'de demokrasi yok Metin Akpınar: Türkiye'de demokrasi yok
Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu! AKP'den maaş ve bayram ikramiyesi oyunu!
'İkinci tur' senaryosu dikkat çekti: Kılıçdaroğlu'nun oy oranında durum ne, İnce ve Oğan sonucu nasıl etkiler? Kılıçdaroğlu'nun oy oranında durum ne, İnce ve Oğan sonucu nasıl etkiler?
İşte Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı İşte Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı