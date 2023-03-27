Prof. Dr. Naci Görür, hükümete seslendi: İstanbul'daki 'riskli binalar' için uyararak önerilerini sıraladı

Prof Dr. Naci Görür, yaklaşan İstanbul depremine karşı uyarıda bulunmaya devam ediyor.

Görür, sosyal medya hesabından "hükûmetimize acil bir öneri" notuyla olası İstanbul depremine karşı uyardı.

"Devlet İstanbul’da deprem güçlü ve boş binaların tümünü kayıt altına alıp devlet olarak kiralamalı ve riskli binalarda yaşayan insanlarımızın buralara taşınmalarını sağlamalıdır." diyen Görür, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"HÜKÜMETİMİZE ACİL BİR ÖNERİ: Daha önce çeşitli kaynaklar da önermiştir ama köklü bir çözüm olduğuna inandığım için ben de öneriyorum: İstanbul’da depremde can kaybına neden olabilecek bina sayısı en az 90,000. Bu da yüz binlerce canımızın can güvenliği yok demektir.

Evet biliyorum en doğru yol bu binaların güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılmasıdır ama bütün bu binalara bu işlemin uygulanmasına vaktimizin olduğunu sanmıyorum.

Onun için DEVLET İstanbul’da deprem güçlü ve BOŞ binaların tümünü kayıt altına alıp DEVLET olarak kiralamalı ve riskli binalarda yaşayan insanlarımızın buralara taşınmalarını sağlamalıdır.

İnsanlarımızın can güvenliği sağlandıktan sonra Belediye ve vatandaşla el ele verip boşaltılan binaları deprem dirençli hale getirmelidir.

Bir bilim adamı olarak bundan daha acil çözüm düşünemiyorum. İnsanımızın CAN GÜVENLİĞİ HERŞEYİN ÖNÜNDEDİR. Hükümetimiz bunu muhakkak yapmalıdır. İnanıyorum ki bu tüm İstanbulluların TALEBİDİR, sevgiyle"