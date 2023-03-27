Barış Terkoğlu canlı yayında açıkladı: 'Toplantı Erdoğan'a yakın Hasan Dağcı'nın evinde yapıldı'

Gazeteci Barış Terkoğlu, Halk TV canlı yayınında gazeteci Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleyhine yapılan 'Yalı Partisi toplantısı'na ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'A YAKIN İSİMİN EVİNDE YAPILDI

Terkoğlu, "Yalı Partisi dememin nedeni aynı görüşü savunmaları. Ben bu hadiseyi ocak ayında dinledim. Buralarda toplananların temel özelliği iş dünyasından olmaları. Bu toplantı Hasan Dağcı'nın evi ya da yalısında toplanmışlar. İsmini Sedat Peker'in iddialarında duymuştuk. Peker, Dağcı'nın kamudan büyük ihaleler aldığını söylüyordu. Dağcı, siyasete Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde yakınlaşıyor" dedi.

Terkoğlu ayrıca "Önce şirketler kuruyor, önemli zenginlerden biri oluyor. Hasan Dağcı deyince Yeşildağ ailesi yani bir yapı var. O toplantıya beşli çete olarak bilinen kesimden bazı iş adamları var. Sadece beşli çete değil, başkaları da var. Dişli ailesinin bir ferdi var. Meşhur Kazancı var" ifadelerini kullandı.