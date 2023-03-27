Üç seçimdir oy kullandığı adresteki kaydı silindi

İstanbul'da üç seçimdir aynı adreste oy kullanan Sercan Algün, telefonuna gelen mesajla ikametgâhının düştüğünü ve kendi evinde bir başkasının kaydının bulunduğunu öğrendi.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Türkali Mahallesi’nde yaşayan Sercan Algün, perşembe günü kendisine gelen mesajla adres bilgisinin güncel olmadığını öğrendi. Algün, bunun üzerine kontrol etmek için e-devlet'e girince kendi ikametinin düştüğünü ve evine F.E. isimli birinin kaydının yapıldığını gördü.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre yaklaşık 9 yıldır aynı adreste yaşayan ve mülkü kendisine ait olan Sercan Algün, 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 ve 23 Haziran 2019 seçimlerinde aynı adreste oy kullandı. Algün, evini daha önce kiraya da vermediğini söyledi. Perşembe günü telefonuna gelen mesajı kontrol eden Algün, “Adres bilginizin güncel olmadığı tespit edilmiştir” yazısıyla karşılaştı.

"SEÇMEN KAYDINIZA BAKMANIZ SADECE 30 SANİYE"

"Evimi aldığımdan bu yana ne bir kişiye ne bir şirkete kimseye asla kiraya vermedim” diyen Algün, şunları söyledi: “Önce telefonuma gelen kısa mesaj ile ikametgahımın düştüğünü öğrendim. Sonra e-devlet uygulamasından baktığımda bütün kayıtlarımın düşürülmüş olduğunu ve yerime başka bir kişinin kaydedilmiş olduğunu gördüm. Gerekli makamlara başvuracağım. Adaletin yerini bulması için ne gerekiyorsa yapacağım. Ben de sizler gibi benim başıma gelmez diyordum ama geldi. Seçmen kaydınıza bakmanız sadece 30 saniye. Vatandaşlık görevimizi hakkıyla yerine getirmemiz için bu şart.”

"NE OLUYSA BİR HAFTA İÇİNDE OLDU"

Evin kendisine ait olduğunu belirten Algün, "Bu ev benim 2014 ekim ayından bu yana tapulu mülkümdür. Bu süreçte çeşitli zamanlarda İzmir Karşıyaka’ya gidiş gelişlerim oluyor. En son birkaç hafta önce ikametgahımı buraya aldırmıştım. Kayıtlara baktığımda bir sorun yoktu ve benden başka kimse de kayıtlarda yoktu. Hatta nüfus memuru bana burada benden başka kimsenin oturmadığını da iletti. Ne olduysa bir hafta içinde oldu" dedi.