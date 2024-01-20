Meteoroloji'den yağış uyarısı

Doğu Akdeniz ve yurdun doğu kesimlerinde gece saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güney ve Adıyaman'ın kuzey ilçeleri ile Tunceli ve Bingöl çevreleri, Sivas'ın doğusu, Erzincan'ın güney ve batısı, Elazığ'ın kuzey ve doğusu, Malatya, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağışın görüleceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler
Sağanak yağış Meteoroloji
Denizli'de iş cinayeti: Elektrik direğinden düşen işçi yaşamını yitirdi Denizli'de iş cinayeti: Elektrik direğinden düşen işçi yaşamını yitirdi
Ali Yerlikaya'dan 'İmama darp' iddialarına ilişkin açıklama Ali Yerlikaya'dan 'İmama darp' iddialarına ilişkin açıklama
Yiyen inek peyniri sanıyor! Mercimekten en gerçekçi peynir yapımı... Yiyen inek peyniri sanıyor! Mercimekten en gerçekçi peynir yapımı...
Show TV herkesi çileden çıkardı! Sevilen dizi apar topar ekrandan alındı Show TV herkesi çileden çıkardı! Sevilen dizi apar topar ekrandan alındı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Demirtaş borsayı işaret etti, yükseliş formülünü açıkladı: Başaracağımıza inanıyorum! Özgür Demirtaş borsayı işaret etti, yükseliş formülünü açıkladı
Bakanlık harekete geçti: Tapu sahipleri ve kira geliri elde edenler dikkat! Tapu sahipleri ve kira geliri elde edenler dikkat!
Alman ekibi talip oldu: Fenerbahçe'nin yıldızına yapılan teklif ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin yıldızına yapılan teklif ortaya çıktı!
İstanbul için 'kar' vakti: Sıcaklık 8-10 derece düşecek! Öğleden sonraya dikkat! İstanbul için 'kar' vakti: Sıcaklık 8-10 derece düşecek!
Beşiktaş yine mağlup oldu! Beşiktaş yine mağlup oldu!