Ali Yerlikaya'dan 'İmama darp' iddialarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Kulp Kaymakamı Burak Akeller’in hutbe okuma tarzını beğenmediği için imam M. K.'yı darp ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Ali Yerlikaya'dan 'İmama darp' iddialarına ilişkin açıklama

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde cuma namazını kılmak için Bahçelievler Camisi’ne giden Kulp Kaymakamı Burak Akeller’in hutbe okuma tarzını beğenmediği imam M.K.’yi imam odasına çağırarak hutbe okuduğu mikrofonla darp ettiği iddia edilmişti. İmam M.K., darp raporu alarak kaymakamdan şikayetçi olmuştu.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iddialarla ilgili X hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Diyarbakır-Kulp Kaymakamımız Burak Akeller Cuma Hutbesi'nde 'şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumayan' cami imamına okuması için hatırlatmada bulunmuş ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gönderdiği metnin tam okumasını sağlamıştır. Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. İncelemenin sonucu beklenmeden kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır. Konuyu yakından takip ediyoruz."

Diyarbakır Valiliği, iddialarla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıklamıştı.

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