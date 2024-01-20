Denizli'de iş cinayeti: Elektrik direğinden düşen işçi yaşamını yitirdi

Denizli Acıpayam'da maden ocağına elektrik hattı döşeme işinde çalışan Nevzat Çitfçi, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki elektrik direğinden düşerek öldü.

Denizli'de iş cinayeti: Elektrik direğinden düşen işçi yaşamını yitirdi

Denizli Acıpayam ilçesinde Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağına elektrik hattı döşeme işinde çalışan Nevzat Çitfçi, kabloları bağlamak için çıktığı yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki elektrik direğinden düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Çiftçi'nin öldüğünü tespit etti.

Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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