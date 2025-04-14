Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarılar: Kar Yağışı, Sağanak, Fırtına, Çöl Tozu Geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bazı illerde (Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir ve Kastamonu) aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

Yağışlar; Hakkari, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Siirt’te kuvvetli, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Tunceli, Malatya ve Elazığ çevrelerinde ise sağanak şeklinde olacak. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli alanlarında çığ riski devam ediyor. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görülebilir.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar kuzey yönlerden esecek; Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kısa süreli fırtına (40-70 km/s) bekleniyor.

PEŞ PEŞE UYARILAR

Meteoroloji, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışların etkili olacağını belirterek, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda ise zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaşabilecek kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı uyarıda bulundu.

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise toz taşınımı bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve çamur şeklinde yağış ihtimaline karşı vatandaşların tedbirli olması isteniyor.

Ayrıca bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da zirai don bekleniyor. Tarımla uğraşan vatandaşların, sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve ürünlerini koruyacak önlemleri almaları tavsiye ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kastamonu çevrelerinin yerel yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı beklenmektedir.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi