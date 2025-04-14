İstanbul'da Boş Arazide Ceset Bulundu

Fatih Mahallesi Basınköy İstanbul Caddesi’nde bulunan 3 katlı metruk bir binanın arka kısmındaki boş arazide ceset gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları çalışmada cesedin üzerinde kimlik ya da kişisel bilgi içeren herhangi bir belgeye rastlamadı.

Hayatını uzun süre önce kaybettiği tahmin edilen kişinin cenazesi, detaylı inceleme ve otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA-DHA