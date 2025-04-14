Amasya'da Büyük Sarsıntı Korkuttu! Deprem Anı Saniye Saniye Kamerada: Kendilerini Dışarı Böyle Attılar

Amasya’nın Taşova ilçesinde saat 17.43’te 4.6 büyüklüğünde, yerin 6.21 kilometre altında deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde herhangi bir can kaybı ve yıkılan binanın bulunmadığı açıklandı.

Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "13 Nisan 2025 günü saat 17.43’te merkez üssü Taşova ilçemiz olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas’tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Büyük korku ve paniğe neden olan deprem anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Depreme bir kafede yakalanan vatandaşların kendilerini dışarı atmaya çalıştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Büyük paniğe neden olan deprem anı bir bağ evinin kamerasına da yansıdı.

Kaynak: AA-İHA