Amasya'da Şiddetli Deprem! Yerlikaya'dan Açıklama

AFAD, Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Taşova’nın yanı sıra Amasya kent merkezi ile çevre illerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Amasya'nın Taşova ilçesinde, 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6.21 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Taşova’nın yanı sıra Amasya kent merkezi ile çevre illerde de hissedildi.

Amasya Valiliği'nden depreme ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "13 Nisan günü saat 17.43'de merkez üssü Taşova ilçemiz olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7, derinliğini 5.7 kilometre olarak aktardı.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, "Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas’tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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