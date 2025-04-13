Marmaris'te Kapalı Çarşı Çalışmasında Korkutan Kaza! İskeleden Düşen İşçi Ölümden Döndü

Muğla'nın Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi 51 sokak üzerinde iş kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapalı çarşı yenileme çalışmaları kapsamında bir binanın dış cephe sıva ve boya yapılırken D.K. isimli işçi henüz bilinmeyen bir nedenle iskeleden düşerek yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. D.K.'nın hastanede yapılan kontrollerinde topuğunda kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA