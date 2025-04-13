Marmaris'te Kapalı Çarşı Çalışmasında Korkutan Kaza! İskeleden Düşen İşçi Ölümden Döndü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kapalı çarşı yenileme çalışmasında feci bir iş kazası yaşandı. Binanın dış cephe sıva ve boya işlemlerinin yapıldığı sırada bir işçi iskeleden düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin topuğunda kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Marmaris'te Kapalı Çarşı Çalışmasında Korkutan Kaza! İskeleden Düşen İşçi Ölümden Döndü

Muğla'nın Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi 51 sokak üzerinde iş kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapalı çarşı yenileme çalışmaları kapsamında bir binanın dış cephe sıva ve boya yapılırken D.K. isimli işçi henüz bilinmeyen bir nedenle iskeleden düşerek yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. D.K.'nın hastanede yapılan kontrollerinde topuğunda kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Marmaris
Son Güncelleme:
Konya'da Kiracı Dehşeti! Borç Yüzünden İş Yeri Sahibini Katletti Konya'da Kiracı Dehşeti! İş Yeri Sahibini Katletti
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
Alarko Holding Yatırımcısına Temettü Dağıtacak! Tarih Verildi Alarko Holding Yatırımcısına Temettü Dağıtacak! Tarih Verildi
Şırnak'ta Feci Kaza! 2 Genç Araçta Sıkışarak Can Verdi Şırnak'ta Feci Kaza! 2 Genç Araçta Sıkışarak Can Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Bunu Bilmeyen Tapu Sahibi Yandı! Bilmeyene Büyük Masraf Çıkacak Bunu Bilmeyen Tapu Sahibi Yandı! Bilmeyene Büyük Masraf Çıkacak
Tarih Verildi Hepsi Ücretsiz Dağıtılacak! Duyan Sıraya Girecek 1 Kuruş Para Vermeden Bedava Alınabilecek Tarih Verildi Hepsi Ücretsiz Dağıtılacak
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri Yıkan Kara Haber: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri Yıkan Kara Haber: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı!
İsa Karakaş Şartsız Emeklilik Hakkını Duyurdu! SGK’dan Maaş ve Tazminat Kapısı Açıldı İsa Karakaş Şartsız Emeklilik Hakkını Duyurdu! SGK’dan Maaş ve Tazminat Kapısı Açıldı
Gram Altın ve Ons Altını Olanlar Dikkat! 5 Yıl Sonra Bir İlk, Büyür Rekor Oldu Gram Altın ve Ons Altını Olanlar Dikkat! 5 Yıl Sonra Bir İlk, Büyür Rekor Oldu