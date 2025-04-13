Şırnak'ta Feci Kaza! 2 Genç Araçta Sıkışarak Can Verdi

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Kavşağı mevkiinde dün gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir binanın duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Hurdaya dönen araçta sıkışan Mehmet Kadri Yiğit ve Beytullah Tanrıkulu, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Yapılan ilk kontrollerde her iki gencin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edilen gençlerin cenazeleri, Karşıyaka Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazaya İlişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA