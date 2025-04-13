Konya'da Kiracı Dehşeti! Borç Yüzünden İş Yeri Sahibini Katletti

Dehşet veren olay Konya'nın Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Hatip Caddesi'ndeki bir lokantada saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Muammer Tutar ile kiracısı olduğu belirtilen Harun Ç. (33) arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Harun Ç., av tüfeğiyle Muammer Tutar’ı göğsünden vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Muammer Tutar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Cinayet zanlısı ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Muammer Tutar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: DHA