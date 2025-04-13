Kadın Hastalarla İlgili İğrenç Yazışmaları İfşa Olmuştu... O Sapık Doktorlar Serbest!

Konya'daki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde mide bulandıran bir skandal yaşandı. Hastanede görevli bazı doktorların, kadın hastalar hakkında uygunsuz ifadeler içeren WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

Skandal, bir doktorun bu mesajlaşmaları ihbar etmesiyle ortaya çıktı. Olayı ihbar eden doktor, bu tür davranışların uzun süredir devam ettiğini ve rahatsızlık yarattığını belirtti. Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntülerinde, bazı doktorların "Sarışın fena", "Hayatımın aşkını kaçırdınız" gibi ifadeler kullandığı görüldü.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Atılan mesajların sosyal medyada paylaşılması üzerine Sağlık Bakanlığı ve üniversite tarafından soruşturma başlatılarak, iki doktor görevden uzaklaştırıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan tahkikat çerçevesinde 2 doktor polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"YAZIŞMALARI BİZ YAPMADIK"

Doktorlar, emniyetteki işlemlerinin ardından Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. İki doktorun yazışmaları kendilerinin yapmadığını belirterek, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. İki doktor, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA