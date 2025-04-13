Türkiye ve Irak Arasında Kritik Güvenlik Zirvesi! 9 Maddelik Ortak Bildiri Yayımlandı: 'Terör Örgütü PKK Çağrıya Uymalı' Mesajı

Türkiye ile Irak arasında düzenlenen Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizmasının 5. Toplantısı'na ilişkin ortak bildiri yayımlandı. Toplantı, Türkiye tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Irak tarafından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve heyetinin katılımıyla Antalya'da yapıldı.

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, taraflar birbirlerinin siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdikleri önemi bir kez daha vurguladı. Taraflar, askeri, sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayi, enerji, su ve Kalkınma Yolu Projesi dahil, tüm ikili alanlarda eşgüdüm ve işbirliğini artırma kararlılıklarını teyit etti.

İkili ilişkilerini karşılıklı ziyaretler aracılığıyla kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçevede ilerletme konusundaki ortak iradelerini vurgulayan taraflar, bu çerçevede, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 4. toplantısını gerçekleştirmek üzere 8 Mayıs’ta Türkiye'ye yapması öngörülen ziyaretin önemine dikkat çekildi.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISININ ÖNEMİ VURGULANDI

Taraflar, terör örgütü PKK'nın her iki ülke için teşkil ettiği ortak tehdit ışığında, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın, PKK'nın feshedilmesi ve silah bırakması yönündeki çağrısının uygulanmasının öneminin altını çizdi. Bu kapsamda, tarafların ortak tehditlere karşı mevcut eşgüdüm ve işbirliğini kararlılıkla sürdürme konusundaki ortak iradesi vurgulandı.

Taraflar, Suriye’deki Al-Hol, Roj ve diğer kamplara çözüm bulunmasının taşıdığı aciliyet nedeni ile bu sorunu ele almak amacıyla ortak bir komite kurulması gerekliliğini teyit etti. Ayrıca, terörizmle mücadele kapsamında, Suriye ve komşu ülkelerce 9 Mart’ta Amman'da başlatılan "Beşli Mekanizma" çerçevesinde Ortak Operasyon Merkezi kurulmasına yönelik kararlılığın altı çizildi.

İsrail’in, Gazze Şeridi, Lübnan halkı ve Suriye topraklarına karşı ağır ihlallerinden duydukları derin endişeyi ifade eden taraflar, ABD ve İran heyetlerinin dün Muskat'ta gerçekleştirdiği toplantının olumlu sonuçlarını da memnuniyetle karşıladı. Taraflar, bu diyaloğun devamının, ihtilafa barışçıl çözüm bulunmasına imkan sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

İŞTE ORTAK BİLDİRİNİN MADDELERİ

İki ülke tarafından imzalanan ortak bildiri madde madde şu şekilde:

"1- Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizmasının Beşinci Toplantısı, Türkiye Cumhuriyeti tarafından Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve İçişleri Bakan Yardımcısının; Irak tarafından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Ulusal Güvenlik Müsteşarı, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı, IKBY İçişleri Bakanı ve Ulusal İstihbarat Servisi Başkanının katılımıyla 13 Nisan 2025 tarihinde Antalya’da düzenlenmiştir.

2- Taraflar, yek diğerinin siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne atfettikleri önemi tekraren vurgulamıştır.

3- Taraflar; askeri, sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayii, enerji, su ve Kalkınma Yolu Projesi dahil olmak üzere tüm ikili alanlarda eşgüdüm ve işbirliğini artırma kararlılıklarını teyit etmiştir.

4- Taraflar, ikili ilişkilerini karşılıklı ziyaretler vasıtasıyla kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçevede ilerletme konusundaki müşterek iradelerini vurgulamıştır. Bu kapsamda, Başbakan Sayın Muhammed Şiya Sudani’nin, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısının icra edilmesi maksadıyla 8 Mayıs 2025 tarihinde Türkiye’ye gerçekleştirecekleri mutasavver ziyaretin önemi vurgulanmıştır.

5- PKK’nın her iki ülke için teşkil ettiği ortak tehdit ışığında, Öcalan’ın, PKK’nın feshedilmesi ve silah bırakması yönündeki çağrısının uygulanmasının öneminin altı çizilmiştir.

Bu kapsamda, Taraflar, bu ortak tehdit karşısında mevcut eşgüdüm ve işbirliğinin kararlı şekilde muhafazasına dair müşterek iradelerini vurgulamıştır.

6- Suriye’deki Al-Hol, Roj ve diğer kamplara bir çözüm bulunmasının arzettiği aciliyet nedeniyle, Taraflar, sorunu ele almak maksadıyla ortak bir komite kurmanın gerekliliğini teyit etmiştir.

7- Terörizmle mücadeleye ilişkin olarak Suriye ve komşularınca 9 Mart 2025 tarihinde Amman’da başlatılan “Beşli Mekanizma” bağlamında, Taraflar, Ortak Operasyon Merkezi’nin kurulmasına dair kararlılıklarının altını çizmiştir.

8- Taraflar, İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan halkı ile Suriye topraklarına yönelik olarak gerçekleştirdiği ağır ihlallerden duydukları derin endişeyi ifade etmiştir.

9- ABD ve İran heyetlerinin Muskat’ta 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdikleri toplantının olumlu çıktıları Taraflarca memnuniyetle karşılanmıştır. Bu diyaloğun devamının, ihtilafa barışçıl çözüm bulunmasına imkan sağlayacağına inanılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA