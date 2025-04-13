Eğitime Kar Engeli! O İllerden Tatil Haberleri Peş Peşe Geldi

Baharı beklerken kara kış yeniden kapıya dayandı. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. İşte 14 Nisan Pazartesi günü okulların tatil edildiği iller...

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Eğitime Kar Engeli! O İllerden Tatil Haberleri Peş Peşe Geldi

Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları düşüşe geçerken, birçok ilde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle 14 Nisan Pazartesi günü için bazı illerde okullar tatil edildi.

İşte eğitime ara verilen iller...

MUŞ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

Kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARABÜK

Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eflani ilçemizde devam eden kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Nisan Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

BARTIN

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ulus Kaymakamlığı'nca ilçe genelindeki taşımalı eğitime ara verildi. Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda ilçemizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle; taşımalı eğitim kapsamında bulunan öğrencilerimiz için, Ulus ilçemiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitin kurumlarında 14 Nisan Pazartesi (yarın ) günü, alınan karar doğrultusunda taşımalı eğitim yoluyla okullarına erişimi sağlayan öğrencilerimiz için eğitin ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

KASTAMONU

Kastamonu'nun Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildi. Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

BİTLİS

Bitlis’te 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez, Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, pazartesi günü kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için eğitime ara verildiği belirtilerek, "14.04.2025 günü Bitlis Merkez ilçe, Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerimizin genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler) ile rehabilitasyon merkezlerinde, Ahlat ilçemizde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

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