Meteoroloji'den o kentlere uyarı: Akşam saatlerinde başlayacak!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Batı Ege'de bulunan kentlerde kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji'den o kentlere uyarı: Akşam saatlerinde başlayacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yaptığı açıklamayla Batı Ege’de kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

MGM’den yapılan açıklamada, İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla’da kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklanarak yurttaşlara dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

MGM’den yapılan açıklamanın tamamında şu ifadeler kullanıldı:

“Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Manisa, Muğla’da yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağıl beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

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Meteoroloji Sağanak yağış Ege Denizi
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