Meteorolojiden dolu, yağış ve fırtına uyarısı
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Muğla’nın iç kesimlerinde dolu, fırtına ve yağış bekleniyor.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Muğla’nın iç kesimlerinde dolu, fırtına ve yağış bekleniyor.
Yapılan uyarıda, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 5 Mayıs Cuma günü bölgemizde beklenen yağışların Muğla’nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Kaynak: İHA