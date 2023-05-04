Zorla kaybettirilmişti: AYM'den dikkat çeken 'Nazım Babaoğlu' kararı

Anayasa Mahkemesi, 29 yıl önce Siverek’te zorla kaybettirilen Özgür Gündem gazetesi muhabiri Nazım Babaoğlu ile ilgili bir başvuruyu karara bağladı. Yüksek mahkemenin verdiği kararda, Babaoğlu’nun akıbetiyle ilgili emniyet tarafından yürütülen soruşturmada nüfus kayıtlarına göre sağ olduğu bilgisine yer verildi.

Gazete Pencere'den Hayri Demir'in haberine göre; Mart 1994’te kaybettirilen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Babaoğlu’nun abisi Cemal Babaoğlu tarafından kardeşinin kaybettirilmesiyle ilgili etkili soruşturma yapılmaması nedeniyle yaşam hakkının ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında yapılan tazminat başvurusunun reddiyle ilgili de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla başvuruda bulundu.

29 YILDIR BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYORMUŞ

Kararda, Babaoğlu’nun kaybettirilmesiyle ilgili soruşturmanın detaylarına da yer verildi. Soruşturma kapsamında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Ekim 1994 tarihinde vermiş olduğu kararla kimliği meçhul olayın faillerine yönelik daimî arama kararı verildiği kaydedildi. Şanlıurfa’da açılan soruşturmanın daha sonra olayın Siverek ilçesi sınırlarında meydana geldiği gerekçesiyle yetkisizlik kararıyla dosyanın Siverek Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği aktarıldığı ancak Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan tahkikat sonunda, Babaoğlu’nun Siverek ilçesine geldiğine ve öldürüldüğüne dair hiçbir bilgi ve kaydın bulunamadığı gerekçesiyle 9 Kasım 2001 tarihinde yetkisizlikle tekrar Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ifade edildi.

Aynı yazıda Bababoğlu’nun bulunması için hala çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

KAYITLARDA YAŞIYOR GÖRÜNÜYOR

Soruşturmayı yürüten Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’na 21 Aralık 2001 tarihinde bir yazı gönderen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nün yazıda Babaoğlu hakkında Siverek Askerlik Şubesi Başkanlığınca askerî bakaya suçundan arandığı kaydı olduğu bilgisi aktarıldı.

Emniyettin savcılığa ilettiği yazıda, Babaoğlu’nun “ölü olduğu ve herhangi bir örgüte katılıp katılmadığı yönünde arşivlerine intikal etmiş herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı” ve Siverek İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınan kayıtlara göre sağ olarak gözüktüğü bildirildi.

OLAYIN “TERÖRLE MÜCADELE” KAPSAMINDA İŞLENDİĞİNE DAİR DELİL YOK

5233 sayılı kanun kapsamında Şanlıurfa Valiliği Zarar Tespit Komisyonuna yapılan başvuruyla ilgili, soruşturma kapsamında daimî arama durumunun devam ettiği, meydana gelen olayla ilgili olarak yapılan araştırmalar ve takip sonucunda olayın terör ve terörle mücadele kapsamında işlendiğine dair herhangi bir delile rastlanılmadığı belirtildi. Bu nedenle yapılan başvurunun reddedildiği aktarıldı.

Yüksek mahkeme, komisyona 19 Temmuz 2005 tarihinde yapılan başvuruyla başlayan sürecin 28 Haziran 2018 tarihinde karar düzeltme talebinin reddi ile nihai olarak sonuçlanması nedeniyle 12 yıl 11 ay 9 günlük yargılama süresinin makul olmadığı sonucuna vardı. Bu ihlalin ortadan kaldırılması için de 12 bin TL manevi tazminata hükmetti.

BAŞVURU YOLLARI TÜKETİLMEDİĞİ GEREKÇESİYLE YAŞAM HAKKI İHLALİ YOK

Yüksek mahkemeye, 2018 yılında yapılan başvuruyu Babaoğlu’nun kaybettirilip kendisinden bir daha haber alınamamasının üzerinden 29 yıl geçtikten sonra verilen kararda yaşam hakkı ihlali ile ilgili hala soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle, başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verildi.