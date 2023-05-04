'Maske' uyarısı yapan güvenlik görevlisini kör etmişti: Cezası belli oldu

İstanbul Avcılar'da metrobüste kendisini maske takması konusunda uyaran güvenlik görevlisi Şükrü Turan’a yumruk atarak tek gözünü kaybetmesine neden olan Ömer Senem, 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'Maske' uyarısı yapan güvenlik görevlisini kör etmişti: Cezası belli oldu

Küçükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Senem ile müşteki Turan ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Mustafa Alpağut, sanığın üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan Senem ise müştekinin de kendisine vurduğunu iddia ederek beraatini istedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, Senem'e, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 5,5 yıl hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 25 Haziran 2021'de Beylikdüzü-Mecidiyeköy hattındaki metrobüste müşteki Turan'ın sanık Senem'i, maskesiz olması üzerine uyardığı belirtilmişti.

Bunun üzerine bu kişiler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü aktarılan iddianamede, Senem'in yumrukla Turan'ı yaraladığı ifade edilmişti.

İddianamede, Senem'in, "kemik kırığına sebep olacak şekilde kasten yaralama" suçundan cezalandırılması istenmişti.

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