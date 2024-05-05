Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması: Salıdan itibaren sıcaklıklar artacak

Son günlerde etkili olan serin ve soğuk havalarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci'den önemli bir açıklama geldi. Salı gününden itibaren batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıklar artacak, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyecek.

Son Güncelleme:
Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması: Salıdan itibaren sıcaklıklar artacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, AA muhabirine, gelecek haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu gece ve yarın yurdun iç kesimlerinde gece sıcaklıkların düşeceğini belirten Özdemirci, "Ankara'da bu gece sıcaklığın 2 dereceye düşmesini bekliyoruz. Bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde eksi dereceleri de göreceğiz. Önümüzdeki 2 gün vatandaşları zirai don konusunda uyarıyoruz." diye konuştu.

Hafta başından itibaren doğu bölgelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirten Özdemirci, yarınki yağışların Van ve Erzincan dışındaki illerde kuvvetli olacağını söyledi.

Yağışların doğu bölgesinde salı günü de etkisini sürdüreceğini dile getiren Özdemirci, "Bu yağışlar da Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt, Mardin ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olacak." diye konuştu.

Hafta boyunca yurdun batı bölgelerinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını aktaran Özdemirci, "Sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinin altında. Salı gününden itibaren batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıklar artacak." dedi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyeceğini bildiren Özdemirci, bu illerde genellikle parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını kaydetti.

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı! 15 il için sarı kod verildiMeteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı! 15 il için sarı kod verildiGüncel

Hava Tahmin Uzmanı Özdemirci, cuma gününden sonra yurdun yeni bir yağış sisteminin etkisine gireceğine de dikkati çekerek, "Ülke genelinde önümüzdeki hafta sonu oldukça yağışlı hava yaşayacağız." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Meteoroloji Hava Durumu Sıcak Hava
Son Güncelleme:
1 Mayıs operasyonları sürüyor: Dün 38 kişi tutuklanmıştı, bugün pek çok kişi kapısı kırılarak gözaltına alındı Dün 38 kişi tutuklanmıştı, bugün pek çok kişi kapısı kırılarak gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paskalya Bayramı’nı kutladı Özgür Özel, Paskalya Bayramı’nı kutladı
NOW TV değerini bilememiş ekrandan almıştı. Son reyting raporu şaşırtıyor NOW TV değerini bilememiş ekrandan almıştı. Son reyting raporu şaşırtıyor
Salon bitkilerinin çok daha canlı olmasını sağlayan 5 öneri. Çiçekçiler hep gizliyor Salon bitkilerinin çok daha canlı olmasını sağlayan 5 öneri. Çiçekçiler hep gizliyor
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e 'Erdoğan' eleştirisi: Yatmam çakal yatağında, aslanlar yese beni "Yatmam çakal yatağında, aslanlar yese beni"
Metruk binada kaçak tarikat yurdu: Gazetecileri görünce çocukları sakladılar Metruk binada kaçak tarikat yurdu!
Mustafa Sarıgül'den "2028 cumhurbaşkanı adayı kim olacak" sorusuna yanıt: Dikkat edin, geliyor Mustafa Sarıgül'den "2028 cumhurbaşkanı adayı kim olacak" sorusuna yanıt
Cem Garipoğlu’nun hapishanedeki son saatleri: İntihar etmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı İntihar etmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı
Seçil Erzan’a 8 milyon 750 bin TL'lik kaşeli, ıslak imzalı delil... İmzaladığı belgeyi hatırlayamadı! Seçil Erzan’a 8 milyon 750 bin TL'lik kaşeli, ıslak imzalı delil