Meteoroloji'den 11 Kent İçin Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren beklenen sağanağın Burdur, Isparta, Antalya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Konya'nın batısı ve Denizli'nin doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü de, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şanlıurfa için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün bölgemizde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Diyarbakır, Batman’ın merkez, Beşiri, Kozluk ve Sason, Şanlıurfa'nın Halfeti, Haliliye, Hilvan, Siverek, Karaköprü, Birecik ve Bozova ile Siirt'in merkez, Şirvan, Tillo, Baykan ve Kurtalan kuzeyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, bugün öğlen saatlerinden itibaren Elazığ çevrelerinin yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Uyarıda vatandaşların, ani sel, su baskınları, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.