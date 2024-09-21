Park Halindeki Tıra Çarpıp Öldü; Cansız Bedeni Araçta Sıkıştı

Ankara'da park halindeki tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Park Halindeki Tıra Çarpıp Öldü; Cansız Bedeni Araçta Sıkıştı

Ankara'da Yenimahalle ilçesi Uzay Çağı Caddesi’nde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün aşırı hız yapması nedeniyle kontrolden çıktığı iddia edilen hafif ticari araç, park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan sürücünün cesedi itfaiye tarafından çıkarılarak Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Ankara
Ekim Ayında Paraya Boğulacak 4 Burç Belli Oldu Ekim Ayında Paraya Boğulacak 4 Burç Belli Oldu
Dolaba 1 Adet Ceviz Yaprağı Koyun, O Sorundan Temelli Kurtulacaksınız Dolaba 1 Adet Ceviz Yaprağı Koyun, O Sorundan Temelli Kurtulacaksınız
Sağanak Yağış Kazayı Beraberinde Getirdi! Yaralılar Var Sağanak Yağış Kazayı Beraberinde Getirdi! Yaralılar Var
İzmir’de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu İzmir’de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu