Meteoroloji Uzmanları Tarih Verdi: İstanbul'a Kar Yağışı İçin Geri Sayım Başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı. Rapora göre; Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise kar bekleyişi sürerken, Meteoroloji uzmanları yağış için ocak ayının ortalarını işaret etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Öte yandan Meteoroloji uzmanları İstanbul'a kar yağışı için Ocak ayının 10’u ila 15’i arasını işaret ediyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 4°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 14°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
HATAY 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 9°C, 19°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -6°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -14°C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -16°C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -3°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -7°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -4°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 2°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 0°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 5°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Haber Merkezi