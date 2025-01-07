Aksaray'da Yürek Yakan Kaza! Otomobil İkiye Bölündü; Baba ve 8 Yaşındaki Kızı Hayatını Kaybetti

Aksaray-Ortaköy yolu Bağlıkaya mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy istikametine seyreden minibüs, tali yoldan çıktığı iddia edilen Harun Güzyurdu idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Harun Güzyurdu ve araçta yolcu olarak bulunan kızı Goncagül Güzyurdu (8) olay yerinde can verdi.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Minibüste yolcu olarak bulunan bir kişi de yaralanırken olay yerine itfaiye ambulans jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri araçta bulunan sürücü ve kızının öldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri kazanın ardından kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA