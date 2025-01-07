Evlerine Dönerken Kaza Yaptılar: Dede Traktörün Altında Kalarak Öldü, Torunu Yara Almadan Kurtuldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde Bekir Bilgiç (64), torunu Bekir Sadık A. (15) ile birlikte atıl halde zeytin dallarını traktör römorkuna doldurdu. Eve dönüş yoluna geçen dede ve torunun bulunduğu traktör, kontrolden çıkarak dere yatağına düştü.

Bekir Bilgiç aracın altında kalırken, torunu Bekir Sadık A. savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunan Bekir Bilgiç'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Morguna kaldırıldı. Torunu Bekir Sadık A. ise olayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA