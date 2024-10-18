Meteoroloji Uyardı, Kara Kış Geliyor! Kar, Sağanak, Don, Fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güney Doğu Anadolu'nun doğusu ile Yozgat, Sivas ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde 3-6°C azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Karadeniz kıyıları, Bitlis, Muş, Van'ın kuzeybatısı, Siirt'in kuzeyi, Ağrı ile Iğdır çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara, Karadeniz ile Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte bu gece İç Anadolu, İç Ege ve Göller Yöresi’nin yükseklerinde, don hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 12°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 10°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde zirai don hadise olmasi tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Göller Yöresi'nin yükseklerinde zirai don bekleniyor.

ADANA 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 19°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler Yozgat, yarın öğleden sonra Sivas ve Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.Bölgenin yüksek kesimlerinde zirai don hadise tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 4°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 10°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 9°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 5°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN 8°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 10°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu akşam Bitlis, Iğdır, Muş ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzeybatısının yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -1°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 1°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 6°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır çevreleri ile Siirt'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C, 19°C

Çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 15°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kaynak: Gerçek Gündem