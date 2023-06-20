Meteoroloji uyardı: İstanbul için sağanak yağış bekleniyor, ani sel baskını riski var

Meteoroloji'den İstanbul'da saat 19.00 itibariyle, özellikle Avrupa yakasında sağanak yağışın etkili olacağı, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji uyardı: İstanbul için sağanak yağış bekleniyor, ani sel baskını riski var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışın saat 19.00 itibariyle, özellikle Avrupa yakasında etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, saat 19.00 TSİ'ye kadar, İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. 

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