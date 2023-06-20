AKP'li Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Sakarya'nın AKP'li Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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AKP'li Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Sakarya'da makamında kalp krizi geçiren AKP'li Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kılıç, saat 16.00 sıralarında makam odasında kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden belediye çalışanları sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fevzi Kılıç, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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