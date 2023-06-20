İddia: İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun paylaşımlarını beğenen THY pilotu işten çıkartıldı

Türk Hava Yolları'nda görevli pilot Evren Kaptan'ın, Kılıçdaroğlu'na ilişkin atılan destek mesajlarını sosyal medya hesabında paylaştığı için işten çıkartıldığı iddia edildi.

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İddia: İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun paylaşımlarını beğenen THY pilotu işten çıkartıldı

Türk Hava Yolları'nda görev yapan bir pilotun muhalefet yöneticilerinin twitlerini beğendiği ve retweet ettiği gerekçesiyle işten çıkartıldığı ileri sürüldü.

İYİ Partili Ali Kıdık'ın sahibi olduğu Airport Haber'de yer alan iddiaya göre Kaptan Pilot Evren Kaptan, seçim sürecinde aralarında Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu hesaplardan yapılan paylaşımları beğendi ve kendi hesabından paylaştı. Seçimden sonra THY, Evren Kaptan'ın görevine son verdi. Evren Kaptan hukuki mücadele başlattı. 

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THY Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
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