TİSK ve Türk-İş'ten Erdoğan'a asgari ücret ziyareti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asgari ücret görüşmelerini tamamlayarak 2023 yılı ara zam oranını belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tarafları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da bulunduğu görüşmede TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücret görüşmeleri sürecini değerlendirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücrete bugün yüzde 34 ara zam yapıldı. Asgari ücret 1 Temmuz itibariyle 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 liraya yükseltildi. Türk-İş'in mayıs ayı raporuna göre, açlık sınırı (dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması) 10 bin 360, yoksulluk sınırı (dört kişilik ailenin gıda ve diğer tüm temel harcamaları) 33 bin 750 lira.