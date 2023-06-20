Emine Şenyaşar'dan "Kaç çocuğun var" diye soran hakime yanıt: Eşim ve çocuklarım katledildi

Urfa'nın Suruç ilçesinde, 14 Haziran 2018 tarihinde AKP'nin eski Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar ile saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar'ın 9 Mart 2021’de Urfa Adliyesi önünde başlattığı Adalet Nöbeti 820’inci gününde devam ediyor.

Sabah saatlerinde adliye binası önüne gelen Emine Şenyaşar, “hakaret” iddiası ile hakkında açılan davanın duruşmasına katılmak için avukatları ile adliye binasına geçti. Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, eylemlerinin 345’inci gününde (16 Şubat 2022) sarf ettiği sözler nedeniyle AK Partili İbrahim Halil Yıldız’a “hakaret” ettiği iddia edilen Şenyaşar hakkında açılan davanın ilk duruşması Urfa 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada Emine Şenyaşar, oğlu Mehmet Şenyaşar ve avukatları hazır bulundu.

'EŞİM VE ÇOCUKLARIM KATLEDİLDİ'

Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada Emine Şenyaşar savunmasını Kürtçe yapacağını belirtti. Şenyaşar "Evli misin?", "kaç çocuğun var?" şeklinde yöneltilen sorulara "Eşim ve iki çocuğumu katlettiler, diğerlerini de öldürmek istediler" şeklinde cevap vererek tepkisini dile getirdi. Daha sonra Şenyaşar tercüman aracılığı ile yaptığı savunmada, söz konusu suçlamalar ile ilgili şunları söyledi: "İlaç kullanıyorum, oğlum tek kişilik hücrede tutuluyor 5 yıldır. İlaç almadan akşam uyuyamıyorum. Üstünden çok zaman geçti ne dediğimi hatırlamıyorum ama çocuklarımı nasıl öldürdüklerini hatırlıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Avukat Hidayet Enmek, soruşturmaya konu olan tutanağın sivil polisler tarafından hazırlandığını belirterek, “Bağımsız bilirkişi raporu alınmasını talep ediyoruz. Müşteki ve müvekkilim arasında bir husumet vardır. Malatya'da görülen dava dosyasının UYAP üzerinde alınmasını talep ediyoruz. Müvekkilimin yakınları müşteki yakınları tarafından öldürülmüş ve yaralanmıştır. Dosyasının buraya eklenmesinin yargılamaya katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Mütalaa sonrası kapsamlı savunma yapacağız" dedi. Ailenin avukatı Ali Arslan ise "Hakaret haksız bir fiile denk girdiğinde cezada indirim yapılabileceği gibi CMK 223/4-c gereğince ceza verilmesine yer olmadığına karar verilir. Bu nedenle Malatya'da bulunan ana dava dosyasının sonucunun beklenmesi gerek" şeklinde konuştu.

Mahkeme, avukatların taleplerini göz önünde bulundurarak, savcının mütalaasını sunması için bir sonraki duruşmayı 29 Kasım’a erteledi.

ADLİYE ÇIKIŞINDA NÖBETE DEVAM

Şenyaşar, duruşma sonrası adliye binası önüne geçerek "Şenyaşar ailesi adalet köşesi" olarak adlandırılan alanda nöbete devam etti.

Emine Şenyaşar hakkında benzer gerekçeler ile nöbetin başladığı 9 Mart 2021 tarihinden bu yana 31 soruşturma açıldı. Bu soruşturmalardan 10 tanesi davaya dönüştü.