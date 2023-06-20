120 kişiye '1,2 Milyar TL'lik kara para aklama' operasyonu: Aralarında sosyal medya fenomenleri de var

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tiktok üzerinden sanal para ticaretiyle 1,2 Milyar TL kara para aklandığının tespiti üzerine yapılan operasyonda sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 120 şüpheliyi gözaltına aldı.

Son Güncelleme:
120 kişiye '1,2 Milyar TL'lik kara para aklama' operasyonu: Aralarında sosyal medya fenomenleri de var

Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay, bazı tespitlerin ardından yapıldı.

İddiaya göre, bir suç örgütü çalıntı kredi kartları ve anlaştıkları kişilerin kartlarından yaptıkları ödemelerle büyük bir dolandırıcılığa imza attı.

TİKTOK FENOMENLERİYLE ANLAŞMA

Polisin yaptığı tespite göre, suç şebekesi bazı TikTok fenomenleriyle anlaşma yaptı. Komisyon karşılığı yapılan anlaşmaya göre; şebeke yöneticileri sosyal medya uygulaması TikTok üzerinde para yerine geçen jetonlar satın aldı.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre; sanal para gibi kullanılan bu jetonlar (aslan, kalp, gözlük, spor araba vs.) fenomenlere gönderildi.

Bu yöntemle fenomenlere yüklü miktarda para gönderildi. Daha sonra ise çete üyeleri bu paraların büyük kısmını fenomenlerden geri alarak küçük bir komisyon ödedi.

ÇALINTI KART

Normal bir süreç gibi görünen işlemlerin çalıntı kartlar ve anlaşılan kişilerin kartları üzerinden yapıldığı öğrenildi.

Çetenin, jetonları çalıntı ya da kopyalamamış kartlarla satın aldığı iddia edildi.

Çetenin bu yöntemle, çalıntı ve kopyalanmış kartlardaki parayı akladığı belirtildi. Ayrıca anlaşılan ‘hesapçı’ adı verilen kişilerin de kartlarının kullanıldığı belirtildi.

1 MİLYAR 200 MİLYON LİRA

Polisin yaptığı çalışmaların yanında MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından da araştırma yapıldı.

Çalışmalarda şebekenin 4 binden fazla banka hareketi ile sosyal medya fenomenlerine 1 milyar 200 milyon lira aktardığı belirlendi.

Siber polisin yaptığı çalışmada, 215 şüpheli belirlendi. Çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanması için 37 ilde operasyon düzenlendi.

Etiketler
TikTok mahkeme suç örgütü
Son Güncelleme:
Taze fasulye böyle pişirilirse erimiyor ve dağılmıyor! Tüm aşçıların uyguladığı yöntem Taze fasulye böyle pişirilirse erimiyor ve dağılmıyor! Tüm aşçıların uyguladığı yöntem
Antalya'da orman yangını Antalya'da orman yangını
Bilecik'te gazeteci silahla yaralandı Bilecik'te Yarın 11 gazetesinin yayın yönetmenine silahlı saldırı
Karıştırıp çiçeklerin dibine ekleyin.. Coşmayan çiçek kalmıyor ve bitkideki solgunluk yok oluyor Karıştırıp çiçeklerin dibine ekleyin.. Coşmayan çiçek kalmıyor ve bitkideki solgunluk yok oluyor
ÇOK OKUNANLAR
SGK Başuzmanı asgari ücret 'işaret fişeği' dedi, emekli maaşı zammını açıkladı SGK Başuzmanı emekli maaşı zammını açıkladı!
Bu 3 burç asla düşmanlık yapamıyor Bu 3 burç asla düşmanlık yapamıyor
Burçlar ve cinsel yaşamları: Hangi burç yatakta ne ister? Burçlar ve cinsel yaşamları: Hangi burç yatakta ne ister?
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolara ne olacağını açıkladı: 'Birinci perde kapanıyor, ikinci perde açılıyor' Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolara ne olacağını açıkladı
Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı: Hepsi zamlandı Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı: Hepsi zamlandı