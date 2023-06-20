Bilecik'te gazeteci silahla yaralandı

Bilecik’te iddiaya göre, aralarında tartışma bulunan Ahmet Yasir Beşkardeş cep telefonuyla Yarın 11 gazetesi yayın yönetmeni Cafer Elmas'ı arayarak tehdit etti. İkili telefonda bir süre tartıştıktan sonra gazeteci Elmas, oturduğu mekandan kalkarak evine gitti

Elmas evinin önüne vardığında aracını park ederken kendisini minibüs durağında bekleyen Ahmet Yasir Beşkardeş elinde silahla ona doğru yürüdü. Aracının içinde, silahın üzerine doğrultulduğunu gören Elmas da hemen silaha sarıldı. Bu sırada Beşkardeş silahı ateşledi.



Elinden yaralanan Cafer Elmas can havliyle silahı bırakırken, Beşkardeş 2 el daha gazetecinin kasıklarına doğru ateş etti. Ardından aracından çıkan Elmas ile Beşkardeş arasında boğuşma yaşandı. Bu esnada Beşkardeş kaçarken arkasına dönerek bir el daha ateş etti. Şans eseri bu mermi Elmas'a isabet etmezken, Beşkardeş'in olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Elmas olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Bilecikli gazetecinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hastanedeki ilk tedavisinin ardından ifade veren Elmas, saldırgan Ahmet Yasir Beşkardeş'in babası Ziya Beşkardeş'ten 'azmettirdiği' iddiasıyla davacı ve şikayetçi oldu.

GAZETECİNİN "BABANIZ MI AZMETTİRDİ" SORUSUNA GÜLDÜ

Olay yerinden güle güle kaçtığı öğrenilen Ahmet Yasir Beşkardeş Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünün başarılı çalışması sonucu saklandığı yerde yakalandı. Ardından baba Ziya Beşkardeş de gözaltına alınırken, baba oğul ilk ifadelerinin ardından Bilecik Adliye Sarayı'na sevk edildi. Bir gazetecinin "Babanız mı azmettirdi" sorusuna Ahmet Yasir Beşkardeş gülerek karşılık verdi.

Kaynak: İHA