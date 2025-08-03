Meteoroloji Tarih Verdi, İstanbullular Yeniden Serinleyecek!

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla bunalan İstanbullu yeniden sağanak yağışla serinleyecek. Meteorolojinin son raporuna göre önümüzdeki günlerde İstanbul dahil yurdun pek çok yerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji Tarih Verdi, İstanbullular Yeniden Serinleyecek!
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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava etkisi devam ediyor. Cuma günü belli noktalarda sağanağın etkili olduğu İstanbul için yeni sağanak uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre perşembe ve cuma günü megakentte ve yurdun birçok bölümünde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

4 İL İÇİN 'SARI KODLU' ALARM

Öte yandan bugün için meteoroloji tarafından 4 il için sarı kodlu alarm verildi. Yağış uyarısı yapılan iller sırasıyla Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu oldu.

HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Tarih Verdi, İstanbullular Yeniden Serinleyecek! - Resim : 1
4 Ağustos Pazartesi

Meteoroloji Tarih Verdi, İstanbullular Yeniden Serinleyecek! - Resim : 2
5 Ağustos Salı

Meteoroloji Tarih Verdi, İstanbullular Yeniden Serinleyecek! - Resim : 3
6 Ağustos Çarşamba

Meteoroloji Tarih Verdi, İstanbullular Yeniden Serinleyecek! - Resim : 4
7 Ağustos Perşembe

Meteoroloji Tarih Verdi, İstanbullular Yeniden Serinleyecek! - Resim : 5
8 Ağustos Cuma

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Kaynak: Haber Merkezi

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İstanbul Sağanak yağış
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