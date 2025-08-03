Denizli'de Alt Geçitte Can Pazarı! Suyun İçinde Mahsur Kaldılar

Denizli'de sağanak yağış sonrası Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri göle döndü. Alt geçitte onlarca araç ve vatandaş mahsur kalırken, birçok ev ve iş yerini de su bastı.

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Denizli'de dün saat 17.00 sıralarında etkili olan sağanak yağış, büyük olumsuzluk yarattı. Sağanak yağış ile birlikte Merkezefendi ve Pamukkale ilçe merkezleri ile bu ilçelere bağlı kırsal mahallerde su baskınları yaşandı.

Birçok iş yeri ve ev altyapı yetersizliği sebebiyle hem kanalizasyon hatlarından baskın oldu hem de yağmur suyu tahliyesini sağlayan kanalların tıkalı olması nedeniyle taşkınlar yaşandı. Pamukkale ilçesi Denizli -Antalya karayolunun ulaşımı sağlayan Fevzi Çakmak Bulvarı üzerindeki alt geçit ise göle döndü.

Denizli'de Alt Geçitte Can Pazarı! Suyun İçinde Mahsur Kaldılar - Resim : 1

MAHSUR KALDILAR

Birçok vatandaş ve çok sayıda araç görev denen alt geçitte mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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Kaynak: İHA

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